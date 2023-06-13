В Самаре готовятся заключить концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса

На территории кампуса построят жилые корпуса для размещения около пяти тысяч студентов Фото: правительство Самарской области

Правительство Самарской области готовится заключить концессионное соглашение по строительству международного межвузовского кампуса. Об этом стало известно на заседании штаба по реализации масштабного проекта под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Межвузовский кампус планируют построить возле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Проект разрабатывают под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. В нем учтут инициативы студентов и преподавателей, научного сообщества и бизнеса, жителей региона.

Для реализации проекта уже выбрали участки площадью 17 га. Там построят жилые корпуса для размещения около пяти тысяч студентов, около 130 квартир для преподавателей, учебно-образовательный блок. Также проект предусматривает возможность расширения до восьми тысячи мест. Планируется, что в кампусе в одну смену смогут заниматься более трех тысяч студентов.

- Заявка Самарской области на получение федерального финансирования заняла первое место по уровню подготовки. Теперь перед нами стоит задача подготовить достойный проект, - отметил Виктор Кудряшов.

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