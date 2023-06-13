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НовостиОбщество13 июня 2023 8:32

В Самаре готовятся заключить концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса

Объект появится около стадиона «Солидарность Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
На территории кампуса построят жилые корпуса для размещения около пяти тысяч студентов

На территории кампуса построят жилые корпуса для размещения около пяти тысяч студентов

Фото: правительство Самарской области

Правительство Самарской области готовится заключить концессионное соглашение по строительству международного межвузовского кампуса. Об этом стало известно на заседании штаба по реализации масштабного проекта под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Межвузовский кампус планируют построить возле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Проект разрабатывают под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. В нем учтут инициативы студентов и преподавателей, научного сообщества и бизнеса, жителей региона.

Для реализации проекта уже выбрали участки площадью 17 га. Там построят жилые корпуса для размещения около пяти тысяч студентов, около 130 квартир для преподавателей, учебно-образовательный блок. Также проект предусматривает возможность расширения до восьми тысячи мест. Планируется, что в кампусе в одну смену смогут заниматься более трех тысяч студентов.

- Заявка Самарской области на получение федерального финансирования заняла первое место по уровню подготовки. Теперь перед нами стоит задача подготовить достойный проект, - отметил Виктор Кудряшов.

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