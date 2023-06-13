Новичок БК «Самара» Илья Платонов сыграл за сборную России против Белоруссии

Илья Платонов принял участие в двухнедельных сборах национальной команды / Фото: БК "Самара"

Новичок БК «Самара» Илья Платонов сыграл за сборную России. Он вышел на паркет в матче против Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Илья Платонов принял участие в двухнедельных сборах национальной команды, которые прошли в Новогорске. В минувшую пятницу, 9 июня 2023 года, он выступил за сборную России в товарищеском матче с Белоруссией. Игрок вышел в стартовом составе и провел на паркете 20 минут. За это время новичок БК «Самара» набрал шесть очков, сделал четыре подбора и две передачи. Победу в матче со счетом 80:83 одержала сборная Белоруссии.

В воскресенье, 11 июня 2023 года, состоялся второй товарищеский матч. Сборная России взяла реванш – обыграла соперника со счетом 83:78. В этот раз Илья Платонов в заявку на игру не попал.

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