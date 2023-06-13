Самарская губдума приняла отчет правительства о деятельности в 2022 году

Сейчас регион достиг рекордно низких показателей безработицы за весь постсоветский период – 0,52%. Фото: самарская губдума

На заседании в самарской губдуме приняли отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2022 году. Его представил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Об этом сообщили в пресс-службе самарской губдумы.

Темпы экономического развития в 2022 году оказались лучше первоначальных прогнозов, а валовой региональный продукт снизился на 3%. Ряд отраслей промышленности продемонстрировал значительный рост.

Сейчас регион достиг рекордно низких показателей безработицы за весь постсоветский период – 0,52%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за год увеличился на 14,3%. В консолидированный бюджет региона поступило более 16 миллиардов рублей налоговых поступлений от предпринимательской деятельности.

За год общий объем инвестиций в основной капитал составил 447 миллиардов рублей, что почти на 60 миллиардов рублей превысило показатели предыдущего года. Было введено 25 производств. Впечатляющих результатов добились и аграрии региона: объем валовой продукции сельского хозяйства впервые в истории составил 205 миллиардов рублей.

Доклад касался и других важных сфер жизни общества. Депутаты поблагодарили Виктора Кудряшова за обстоятельный доклад и эффективную работу всего областного правительства.

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