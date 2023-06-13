Расписание электричек временно изменится по нескольким направлениям в Самарской области

Это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути на станции Тургеневка. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области с 12 по 15 июня 2023 года изменится расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— Это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути на станции Тургеневка, — объяснили в пресс-службе.

Так, в эти дни отменяется пригородный поезд № 7510 Самара (09:00) – Похвистнево (11:39). Поезд № 7509 Похвистнево (16:05) – Самара (18:50) устанавливается сообщением Кинель (17:52) – Самара (18:50), а на участке Похвистнево – Кинель отменяется.

Помимо этого, с 12 по 14 июня поезд № 6519 Похвистнево (18:51) – Самара (21:37) на участке Похвистнево – Тургеневка проследует по измененному расписанию как Похвистнево (18:48) - Тургеневка (20.24,5-20.25) - Самара (21:37).

Только 13 и 14 июня отменяется поезд № 7530 Самара (21:04) – Новоотрадная (22:47), а с 13 по 15 июня отменяются № 7504 Самара (05:11) – Похвистнево (07:52) и № 7503 Похвистнево (11:13) – Самара (13:58).

Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте.

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