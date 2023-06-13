Посевную кампанию-2023 завершили в Самарской области

Общая посевная площадь 2023 года превысила 2 млн га Фото: правительство Самарской области

В Самарской области завершили посевную кампанию 2023 года. Аграрии засадили территорию площадью более 2 млн га: 731 тысячи га – зерновые и бобовые культуры, 855 тысяч га – технические, 640 тысяч га – яровая и озимая пшеница и 8,1 тысячи га – картофель и овощи. Об этом во вторник, 13 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас аграрии проводят на посевах защитные мероприятия: обрабатывают от сорняков, болезней и вредителей, а также междурядную обработку пропашных культур и паров, заготовку кормов.

- Используем классическую, пропашную технологию. Менять пока не собираемся. Но каждый год пробуем что-то новое. Часто меняем севооборот. За последние три года добавили сою, лен, горох. Пробовали чечевицу, масличную редьку. Ищем высокомаржинальные культуры, которые будут востребованы в ближайшие два-три года, - рассказал руководитель ООО «Агросервис» из Елховского района Алексей Кузьмин.

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