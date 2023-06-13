Гигантский триколор развернули на набережных Самарской области в День России

Инициаторами акции выступили активисты "Молодой гвардии" / Фото: Единая Россия

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самарской области прошел флешмоб в честь Дня России. На набережных в Самаре, Тольятти, Сызрани и Октябрьске, которые реконструировали по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, развернули гигантский триколор. Участниками акции стали активисты «Молодой гвардии», депутаты «Единой России» и партийный актив.

– Россия в каждом сердце. Самара – в сердце России. Мы не представляем нашу страну без Волги – великой русской реки. Поэтому решили провести флешмоб на волжских набережных, – рассказали активисты «Молодой гвардии».

Тольяттинец Александр Платицын – победитель предварительного голосования «Единой России» – уверен: такие совместные мероприятия демонстрируют единство жителей региона. В рамках флешмоба волонтеры не только развернули огромный флаг РФ, но и исполнили несколько песен: «Я, ты, он, она – вместе целая страна», «Моя страна, моя Россия» и «Встанем». Последнюю – в поддержку бойцов СВО.

Также активисты приняли участие в гала-концерте фестиваля «САМ.ФЕСТ-2023». Они развернули большой флаг РФ на площади имени В.В. Куйбышева. Акцию провели под гимн России. Кроме того, в день праздника волонтеры раздавали самарцам ленты с триколором и проводили интеллектуальные квизы на знание истории родной страны.

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