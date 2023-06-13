«Ласточки» заменят на составы повышенной комфортности из Самары в Сызрань

Причиной стала производственная необходимость. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области 17 и 18 июня в связи с производственной необходимостью составы «Ласточка» заменят на вагоны повышенной комфортности. Речь идет о направлении Самара – Сызрань – Самара.

В субботу, 17 июня, пассажиры смогут поехать на электропоездах № 7141 Самара (07:10) – Сызрань (08:57), № 7142 Сызрань (09:22) – Самара (11:13) и № 7145 Самара (18:32) – Сызрань (20:13).

А в воскресенье, 18 июня, в рейс выйдут электропоезда № 7142 Сызрань (09:22) – Самара (11:13), № 7143 Самара (16:08) – Сызрань (17:46) и № 7144 Сызрань (18:07) – Самара (19:53).

Напомним, с 12 по 15 июня изменится расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути на станции Тургеневка.

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