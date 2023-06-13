Самарская область вошла в рейтинг популярных регионов для летнего отдыха

Самарская область попала в список популярных регионов для летнего отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в топ популярных регионов для летнего отдыха. В рейтинг не вошли южные регионы страны.

По информации портала бронирования Санатории-России.рф, в пятерку популярных регионов для отдыха попали: Московская область (6,9 тысяч рублей в сутки), Башкортостан (7,2 тыс. рублей), Татарстан (4,5 тыс. рублей), Тюменская область (6,5тыс. рублей), Калининградская область (5,7 тыс. рублей). В стоимость отдыха также вошло трехразовое питание и лечебные процедуры.

Помимо этого, в список вошли Ленинградская, Челябинская и Самарская области. Дешевле всего летом отдохнуть в санаториях Саратовской области, Мордовии и Кировской области.