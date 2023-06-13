Большинство жителей Самары отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, 76% жителей Самары отвлекаются на рабочие дела во время отпуска. Чаще всего этим приходится заниматься менеджерам по продажам, специалистам по экономике и финансам.

Оказывается, большинство работников вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. 36% опрошенных заявили, что их отрывают от отдыха иногда, а 40% – часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть.

На связи даже во время законного отдыха чаще всего приходится быть самарцам старше 45 лет (80%) и тем, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей. Также чаще всего отрывают от отпуска по рабочим опросам менеджеров по продажам (52%), главных бухгалтеров (49%) и экономистов (41%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.

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