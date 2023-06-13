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НовостиОбщество13 июня 2023 10:40

Большинство жителей Самары отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

На связи даже во время законного отдыха чаще всего приходится быть самарцам старше 45 лет
Ирина СИНЕГУБОВА
Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска.

Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, 76% жителей Самары отвлекаются на рабочие дела во время отпуска. Чаще всего этим приходится заниматься менеджерам по продажам, специалистам по экономике и финансам.

Оказывается, большинство работников вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. 36% опрошенных заявили, что их отрывают от отдыха иногда, а 40% – часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть.

На связи даже во время законного отдыха чаще всего приходится быть самарцам старше 45 лет (80%) и тем, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей. Также чаще всего отрывают от отпуска по рабочим опросам менеджеров по продажам (52%), главных бухгалтеров (49%) и экономистов (41%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.

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