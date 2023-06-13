В Самарской области предприятие задолжало зарплату 85 работникам

В настоящий момент после вмешательства надзорного органа задолженность полностью погашена.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Большечерниговском районе Самарской области местное предприятие накопило задолженность по заработной плате перед 85 работниками. Она была погашена только после вмешательства прокуратуры.
— При проверке исполнения трудового законодательства в ООО «БЧ-Терминал» обнаружились нарушения. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 85 работниками за апрель 2023 года, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Общая сумма задолженности составила более трех миллионов рублей. В результате прокуратура внесла представление директору предприятия, а в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящий момент после вмешательства надзорного органа задолженность полностью погашена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.