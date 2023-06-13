В Самарской области предприятие задолжало зарплату 85 работникам

В настоящий момент после вмешательства надзорного органа задолженность полностью погашена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местное предприятие накопило задолженность по заработной плате перед 85 работниками. Она была погашена только после вмешательства прокуратуры.

— При проверке исполнения трудового законодательства в ООО «БЧ-Терминал» обнаружились нарушения. У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 85 работниками за апрель 2023 года, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Общая сумма задолженности составила более трех миллионов рублей. В результате прокуратура внесла представление директору предприятия, а в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящий момент после вмешательства надзорного органа задолженность полностью погашена.

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