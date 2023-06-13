Самара присоединилась к крупнейшему полумарафону страны «ЗаБег.РФ»

В полумарафоне 4 июня 2023 года приняли участие несколько сотен самарцев / Фото: ЗаБег.РФ

Седьмой крупнейший полумарафон России «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом прошел 4 июня 2023 года. В нем приняли участие более 150 тысяч жителей страны, а также свыше 10 тысяч жителей Китая, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Одним из партнеров мероприятия стала медиагруппа «Комсомольская правда».

Полумарафон показывали в прямом эфире на федеральном канале. Трансляции вели из 11 городов России, в том числе из Самары. В столице 63 региона в «ЗаБеге», который прошел около стадиона «Солидарность Арена», приняли участие несколько сотен человек. Они могли пробежать одну из четырех дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км. Самым популярным стал маршрут на пять километров.

Напомним, полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах России. В 2018-м единый старт прошел в 15 городах, в 2019-м – в 19, а в 2020-м – во всех субъектах страны. В 2023 году мероприятие впервые приобрело международный статус.

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