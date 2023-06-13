Самарские школьники смогут изучить искусственный интеллект онлайн

Школьники смогут посетить онлайн курсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области школьники смогут изучить искусственный интеллект. В регионе одна из школ открыла набор на бесплатные курсы.

По информации пресс-службы правительства региона, ученики 7-11 классов смогут изучить математику, программирование и искусственный интеллект. Ранее на обучение зарегистрировали более 80 тысяч желающих со всех регионов страну. Обучение проводят в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». На курсе эксперты расскажут о новейших разработках и их применениях.

Помимо этого, ребята из региона смогут пройти курсы по алгебре, комбинаторике, основам программирования. Занятия проведут эксперты онлайн-школы Сириус.Курсы.