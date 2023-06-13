В Самаре обсудили организацию уличной торговли и рассказали о двух новых ярмарках

Также в новом формате будут работать торговые ряды на пересечении улиц Чернореченской и Дачной. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в Самаре до 40 штук увеличится число муниципальных ярмарок. Этой осенью в городе заработают еще две торговые точки, общее количество торговых мест в которых превысит тысячу. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

На начало 2022 года в Самаре было 28 точек уличной торговли, а к концу года их число увеличилось до 38. Одна из ярмарок, которая откроется в этом году на 24 торговых места, будет находиться на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, а вторая (на 50 торговых мест) – на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Революционной.

Благодаря новым ярмаркам, общее количество торговых мест увеличится с 975 до 1049. В течение 2023 года планируется провести десять сезонных муниципальных ярмарок. Также в новом формате будут работать торговые ряды на пересечении улиц Чернореченской и Дачной. А общее число муниципальных ярмарок в этом году вырастет до 40.

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