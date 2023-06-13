Самарскую область посетили школьники из Луганска в День России

Ребята прибыли в Самару. Фото: пресс-служба ЗАО "Нефтефлот"

В Самарскую область прибыли 30 школьников из ЛНР, чтобы отдохнуть от тягот. Ребята получили приглашение от Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Дети пробыли в регионе с 5 по 13 июня. Многие школьник впервые покинули родные города, в Самару прибыли отличники, победители и призеры школьных олимпиад, а также активисты и участники «Юнармии». Ребята посетили Винновку и Ширяево, прокатались на скоростном судне «Валдай», побывали на экскурсии в Самарской государственном университете, посмотрели спектакль в театре юного зрителя, попробовали себя в роли телеведущих и увидели спуск современного судна на заводе «Нефтефлот»

- Я влюбилась в Самару с первого взгляда. Как непривычно видеть мир: улыбающихся людей, открытые магазины, хлеб на прилавке. Здесь я дома. Теперь я точно знаю, как должно быть у нас в городе, - отметила Вероника.