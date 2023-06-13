На пляжах Самары начали работать 14 спасательных постов летом 2023

Модули, расположенные на берегу Волги, оснащены всем необходимым. Фото: администрация Самары

В субботу, 10 июня, на пляжах Самары стартовала работа спасательных постов. Всего летом 2023 года на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов.

— Каждый день на берегу акватории будут дежурить 44 спасателя. Все работники постов прошли специальное обучение и имеют категорию «матрос-спасатель». Сейчас штатный состав полностью укомплектован, — рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что модули, расположенные на берегу Волги, оснащены всем необходимым, в том числе жилетами, кругами, спасательными «концами Александрова», взрослыми и детскими нагрудниками, а также ластами, масками, мегафонами, рациями.

Спасательные посты на городских пляжах будут работать с 10 июня по 31 августа с 09:00 до 22:00, а также продолжат с 1 сентября по 15 сентября с 09:00 до 21:00.

Жителям Самарской области напомнили о правилах поведения на воде в период летних отпусков и каникул. По мнению специалистов, основными причинами происшествий на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.

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