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НовостиОбщество13 июня 2023 12:38

Сирены могут вновь включить в Самаре 14 июня 2023 года

Это сделают в рамках проверки системы экстренного оповещения
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцев просят сохранять спокойствие при звуках сиренно-речевых установок

Самарцев просят сохранять спокойствие при звуках сиренно-речевых установок

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области продолжаются испытания комплексной системы оповещения. В рамках них возможны краткосрочные включения сиренно-речевых установок. Очередная проверка запланирована на среду, 14 июня 2023 года.

Первые испытания прошли в Самаре и Новокуйбышевске на прошлой неделе. Завтра сирены могут вновь зазвучать в областной столице, а также в Тольятти, Жигулевске и Сызрани. Жителей просят сохранять спокойствие при звуках сиренно-речевых установок.

Как ранее сообщили в департаменте информационных технологий Самарской области, испытания системы экстренного оповещения продлятся до четверга, 15 июня 2023 года. В этот день проверки затронут Отрадный, а также Кинельский и Нефтегорский районы.

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