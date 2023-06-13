В Самаре подготовка пляжей выходит на завершающую стадию

Работы вышли на завершающую стадию. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают подготавливать пляжи. Работники завозят оснащение, навесы и оборудование.

По информации городской администрации, подготовка пляжей уже выходит на завершающую стадию. На городских пляжах появились новые деревянные раздевалки и удобное оборудование на территориях «Доступных пляжей», предназначенных для маломобильных граждан. Подрядчиками поручили сегодня закончить работы в районе 1 очереди набережной.

На участке пройдет «ВолгаФест – 2023». На других пляжах оборудование планируют расставить до 15 июня 2023 года.