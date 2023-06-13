Россельхознадзор выдал лицензию зоопарку в самарском поселке Управленческий

Заведение соответствует требованиям законодательства по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках / Фото: vk.com/zoopark.skazka

Зоопарк в поселке Управленческий в Самаре получил лицензию. Речь идет о заведении «Живой уголок «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

- Принято решение о выдаче 8 июня 2023 года зоопарку в поселке Управленческий бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Там содержатся северные и пятнистые олени, верблюд, страусы Эму, лама, песцы, лисы, еноты, дикобразы и др., - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора посетили зоопарк с проверкой. Они установили, что заведение соответствует требованиям действующего законодательства по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках. Информацию о выданной «Сказке» лицензии уже внесли в соответствующий реестр ведомства.

Напомним, аналогичные лицензии также получили Самарский зоопарк, небольшой зоопарк в Сызрани, Самарский океанариум и Самарский государственный цирк.

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