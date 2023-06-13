Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 12:55

Россельхознадзор выдал лицензию зоопарку в самарском поселке Управленческий

В заведении содержат оленей, страусов, енотов, лис и других животных
Анастасия ФИЛАТОВА
Заведение соответствует требованиям законодательства по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках / Фото: vk.com/zoopark.skazka

Заведение соответствует требованиям законодательства по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках / Фото: vk.com/zoopark.skazka

Зоопарк в поселке Управленческий в Самаре получил лицензию. Речь идет о заведении «Живой уголок «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

- Принято решение о выдаче 8 июня 2023 года зоопарку в поселке Управленческий бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Там содержатся северные и пятнистые олени, верблюд, страусы Эму, лама, песцы, лисы, еноты, дикобразы и др., - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора посетили зоопарк с проверкой. Они установили, что заведение соответствует требованиям действующего законодательства по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках. Информацию о выданной «Сказке» лицензии уже внесли в соответствующий реестр ведомства.

Напомним, аналогичные лицензии также получили Самарский зоопарк, небольшой зоопарк в Сызрани, Самарский океанариум и Самарский государственный цирк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.