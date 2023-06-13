Потребительская активность россиян выросла на 11% в 2023 году

В этом году заметно возрос спрос на электронику, товары для спорта и на одежду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне восстанавливают объемы своей потребительской активности. За пять месяцев общий показатель покупательского спроса приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года. При этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%. Об этом сообщил ВТБ в преддверии ПМЭФ-2023.

За январь-май россияне потратили около 1,2 трлн рублей. В январе-мае 2023-го они чаще, чем годом ранее, покупали электронику – число товаров выросло на 20%. При этом траты снизились на 6% к прошлому году, составив 10 млрд рублей. К аналогичному периоду 2021 года количество покупок выросло почти на 29% при аналогичном объеме затрат.

Спрос на одежду и обувь вырос на 2%, а объем потраченных средств увеличился на 13% (около 144 млрд рублей). По сравнению с 2021-м активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов. Здесь восстановление спроса происходит постепенно по мере замещения товаров на рынке. Так, в мае 2023 спрос в категории вырос на 22% к апрелю.

В сегменте продуктов питания объем потраченных средств за январь-май составил 317 млрд рублей. Эксперты отмечают небольшое снижение количества приобретаемых товаров к прошлому году.

Спрос на товары для спорта и активного отдыха после снижения в 2022 году также вернулся на уровень 2021-го по количеству покупок. Объем расходов вырос за 2 года на 5%, достигнув 15 млрд рублей за январь-май. Россияне стали реже приобретать алкоголь и сигареты: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покупок в этих категориях снизилось на 8% и 11% соответственно, а к пяти месяцам докризисного 2021-го – на 5% и 10%.

– Рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре. В условиях дальнейшей стабилизации экономической ситуации и успешной реализации адаптационных мероприятий мы рассчитываем, что он продолжит расти, – прокомментировала руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД» Александра Красовская.

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