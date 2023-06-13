Самарец показал ход реконструкции озера в парке «Молодежный»

Участок обнесли забором. Фото: скриншот видео

В Самаре продолжаются работы в парке «Молодежный» Городской блогер показал ход реконструкции озера в парке.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры работ в социальных сетях. Подрядчик демонтировал старое ограждение вокруг озера. О начале строительства стало известно еще в мае текущего года. Благоустройства проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В парке планируют обустроить детскую и спортивную площадки.

Также на территории установят теннисные столы, скамейки, шезлонги и оборудуют парковку для автомобилей. В парке также высадили 500 саженцев.