Всероссийский турнир по силовому экстриму «Богатырские игры» прошел в Тольятти

В турнире приняли участие спортсмены из нескольких городов страны / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти впервые состоялся Всероссийский турнир по силовому экстриму «Богатырские игры имени Павла Хрущева». Генеральным партнером мероприятия выступил ТОАЗ.

Турнир основал президент Федерации силового экстрима Самарской области Сергей Цветков. Его проводят с 2007 года. Снаряды используют нестандартные — от стальных бревен до автомобилей.

В 2023 году соревнования собрали любителей силового экстрима из разных регионов России. Участники выполняли различные упражнения: подъем и перемещение тяжестей (газовые баллоны и богатырские коромысла), эстафета, вращение карусели Конана и другие. Первое место занял Александр Махалов из Тольятти, второе — Владимир Бабушкин из Самары, а третье — Павел Ивашкин из Липецка.

— Пропаганда ЗОЖ — одно из важнейших направлений нашей деятельности. Мы не только развиваем корпоративный спорт, но и поддерживаем значимые городские события. «Богатырские игры» посетили около 300 подростков и семей с детьми. Такая наглядная агитация с элементами национальной культуры точно станет мощной мотивацией, а возможно, и толчком к началу тренировок, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

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