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НовостиОбщество13 июня 2023 13:37

Онколог Егор Печерица рассказал, как не пропустить самый опасный вид рака

Специалист дал несколько рекомендаций
Анастасия ФИЛАТОВА
Одним из самых опасных видов онкологии считается рак легкого

Одним из самых опасных видов онкологии считается рак легкого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-онколог Егор Печерица рассказал, как не пропустить самый опасный вид онкологии. Речь идет о раке легкого. Специалист рекомендует не игнорировать резкую потерю веса и затрудненное дыхание, пишет ФАН.

По словам врача, первые симптомы рака обычно выражены не ярко. Поэтому распространение болезни можно легко пропустить на ранних стадиях. Опухоль долго может быть незаметной из-за не очень чувствительных болевых рецепторов в легких.

Егор Печерица призвал россиян не игнорировать не только резкую потерю веса и затрудненное дыхание, но и постоянную усталость и кровь в мокроте. Также он рекомендует всем один раз в год проверять органы дыхания.

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