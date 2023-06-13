Онколог Егор Печерица рассказал, как не пропустить самый опасный вид рака

Одним из самых опасных видов онкологии считается рак легкого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-онколог Егор Печерица рассказал, как не пропустить самый опасный вид онкологии. Речь идет о раке легкого. Специалист рекомендует не игнорировать резкую потерю веса и затрудненное дыхание, пишет ФАН.

По словам врача, первые симптомы рака обычно выражены не ярко. Поэтому распространение болезни можно легко пропустить на ранних стадиях. Опухоль долго может быть незаметной из-за не очень чувствительных болевых рецепторов в легких.

Егор Печерица призвал россиян не игнорировать не только резкую потерю веса и затрудненное дыхание, но и постоянную усталость и кровь в мокроте. Также он рекомендует всем один раз в год проверять органы дыхания.

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