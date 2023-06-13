Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с профессиональным праздником

Глава региона вручил награды наиболее отличившимся медработникам / Фото: Дмитрий Бурлаков

Во вторник, 13 июня 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров поздравил медработников Самарской области с наступающим профессиональным праздником. В этом году он приходится на 18 июня.

– Мы вместе прошли испытания пандемией. Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, санитаров, водителей автомобилей, техническому персоналу мы выстояли и стали сильнее. Мы значительно укрепили систему здравоохранения Самарской области. Нам удалось добиться снижения смертности по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самаре глава региона наградил лучших медиков – тех, кто много лет отдал профессии, авторов современных методик лечения и наставников молодых специалистов. Почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоили завотделением нейрохирургии больницы им. Середавина Геннадия Алексеева, почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» – заместителя главврача по медчасти противотуберкулезного диспансера Ладу Барышникову, почетным знаком Нестора Постникова – врача-оториноларинголога противотуберкулезного диспансера Петра Гурского.

Губернатор адресовал слова благодарности медикам, которые помогают жителям города Снежное в ДНР и тем, кто участвует в СВО и спасает жизни военнослужащих. Также он отметил роль СамГМУ в развитии медицины, науки и технологий, в подготовке молодых специалистов. Дмитрий Азаров поблагодарил всех медиков региона за то, что они вносят частичку своей души и сердца, чтобы сделать своих земляков хотя бы немного счастливее.

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