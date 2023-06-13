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НовостиОбщество13 июня 2023 14:23

В Самарской области построят производство огнеупорных материалов

Подписано соглашение с новым резидентом
Алена ПРОВКИНА
В регионе новый резидент построит производство

В регионе новый резидент построит производство

В Самарской области в ТОР «Тольятти» планируют построить производство огнеупорных материалов. Инвестор запустит производство в разных отраслях промышленности.

Министр экономразвития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом. Огнеупорные изделия смогут выдерживать длительные механические, термические и химические воздействия без нарушения функциональных свойств. На предприятии резидента хотят выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию и создадут больше 100 новых рабочих мест. В регионе развивается еще одна территория опережающего развития в Чапаевске, Резидентами ТОР являются 12 компаний.

- Для горожан приход новых инвесторов – это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы, - сказал Дмитрий Богданов.