Названа причина экстренной посадки самолета Москва-Актау в Курумоче

Самолет экстренно сел в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об экстренной посадке самолета Москва – Актау (Казахстан). Специалисты назвали причину посадки.

Редакции «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч рассказали, что экстренную посадку произвели 13 июня 2023 года. Пассажиров разместили в здании аэровокзала, с ними работают представители авиакомпании. Аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме.

По предварительной информации, капитан воздушного судна сообщил о чрезвычайно ситуации, сообщили Приволжская транспорта прокуратура. На борту находилось 77 пассажиров и 6 членов экипажа. Причиной посадки стали неполадки бортового оборудования.