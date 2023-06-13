В Самаре задержали двух наркоторговцев, заложивших 13 «закладок»

Злоумышленников задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов задержали двух наркоторговцев. Мужчины понесут уголовную ответственность.

По информации прокуратуры Самарской области, уроженцы Республики Узбекистан обвиняются в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители установили, что злоумышленники использовали социальную сеть, чтобы купить запрещенные вещества. Мужчины заложили наркотики в 13 тайников.

В тот же день подозреваемых задержали полицейские. Суд признал злоумышленников виновными. Их приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.