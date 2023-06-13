Фестиваль в Самаре собрал зрителей из 60 регионов страны

Фестиваль прошел в День России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в День России прошел фестиваль «САМ.ФЕСТ», который посетили жители из разных регионов страны. Гостями мероприятия стали представители 60 субъектов России.

По информации пресс-службы «МегаФон», концерт привлек соседей из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Башкирии. Они составили более половины всех присутствующих туристов. 15% зрителей прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего гостей посетило выступления Ramil', Люси Чеботиной и Вадима Самойлова.

Напомним, во время фестиваля объявили победителей «Сам.Феста». За звание лучших боролись 13 участников со всей страны.