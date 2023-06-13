В Самаре открылся фестиваль «ВоглаФест»

В регионе стартовал фестиваль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдет фестиваль «Волгафест – 2023» на набережных Самары, Сызрани, Октябрьска и Тольятти. Темой этого года станет – «Любовь».

На пляже областной столице уже установили арт-объекты. Сам фестиваль пройдет с 13 по 18 июня 2023 года. Мероприятие стало визитной карточкой региона. В Самаре традиционно местом проведения фестиваля будет первая очередь набережной. Центром станет музейный городок, который раскроет понятие «язык любви».

Главными арт-объектами выступят: воздушная башня и башня-опора. Помимо этого, пройдут специальный кинопоказы для детей.