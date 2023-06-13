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НовостиОбщество13 июня 2023 17:47

Самару накроет сильная магнитная буря 18 июня 2023 года

Ее сила составит 5 баллов
Алена ПРОВКИНА
Город накроют магнитные бури

Город накроют магнитные бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Метеочувствительным следует подготовиться.

По информации сервиса mу-calend, ближайшая сильная магнитная буря ожидается 16 июня, ее сила составит 4 балла. Также горожанам следует подготовиться к магнитной буре 18 июня, ее сила составит 5 баллов. В этот период у жителей возможно незначительное ухудшение самочувствия, могут появиться головная боль и слабость.

Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, местным жителям рассказали, когда в город вернется тепло.