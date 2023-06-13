В Самарской области 85 сотрудникам не выплатили более 3 млн рублей

Задолженность погасили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области сотрудникам предприятия не выплатили заработную плату. В дело вмешались правоохранители.

По информации прокуратуры Самарской области, организация не выплатила заработную плату 85 работникам. За апрель текущего года предприятие задолжало более 3 миллионов рублей. Правоохранители отреагировали на ситуацию и провели комплекс мер реагирования. Директору предприятия внесли представления.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по статье о нарушении трудового законодательства. Задолженность перед сотрудниками погасили.