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НовостиОбщество13 июня 2023 18:15

В Самарской области 85 сотрудникам не выплатили более 3 млн рублей

В дело вмешались правоохранители
Алена ПРОВКИНА
Задолженность погасили

Задолженность погасили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области сотрудникам предприятия не выплатили заработную плату. В дело вмешались правоохранители.

По информации прокуратуры Самарской области, организация не выплатила заработную плату 85 работникам. За апрель текущего года предприятие задолжало более 3 миллионов рублей. Правоохранители отреагировали на ситуацию и провели комплекс мер реагирования. Директору предприятия внесли представления.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по статье о нарушении трудового законодательства. Задолженность перед сотрудниками погасили.