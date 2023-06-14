Новое здание фельдшерско-акушерского пункта строится в поселке Самарской области

Сейчас жители получают помощь в приспособленном помещении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области строится новое здание фельдшерско-акушерского пункта. Обновление завершится уже в 2023 году в поселке Верхние Росташи.

Работы на объекте идут с мая в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас уже смонтированы фасад и кровля здания, далее специалисты подключат инженерные коммуникации.

В подразделении смогут наблюдаться около 200 взрослых и детей. Сейчас они получают помощь в приспособленном помещении. Помимо этого, завершается ремонт офиса врача общей практики в селе Августовка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Новый Камелик.

Также обновляется автопарк районной больницы. За последние два года в учреждение поступило 10 машин «Лады Ларгус» и «Лады Гранта». На них выезжают мобильные медицинские бригады, доставляются лекарства пациентам и биоматериал в лабораторию.

Напомним, В Пестравском районе Самарской области тоже идет возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта. Он расположится в поселке Овсянка.

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