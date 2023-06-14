В Самаре шеф-повара разработали меню на основе картин известных художников

В результате были созданы блюда, передающие атмосферу и настроение картин. Фото: министерствл туризма Самарской области

В Самаре запустили совместный проект «Искусство есть», который будет проходить по 30 сентября 2023 года. Команда шеф-поваров ассоциации ресторанов разработали специальное меню, вдохновленное картинами известных художников.

В их число попали работы Репина, Маковского, Рождественского и других художников, чьи работы входят в коллекцию самарского художественного музея. Идея проекта, ставшего мостом между гастрономическим и изобразительным искусством, родилась в честь 125-летия коллекции музея.

В течение нескольких месяцев шеф-повара выбирали произведения классического русского и зарубежного искусства и представили свое видение картин через вкус, аромат, текстуру, цветовую гамму. В результате были созданы блюда, передающие атмосферу и настроение картин, размещенных в экспозиции самарского художественного музея.

Как отметили в министерстве туризма Самарской области, уникальному проекту «Искусство есть» сегодня в регионе нет аналогов. Попробовать специальное меню в рамках проекта можно в ресторанах «Ливингстон», «Харизма», «Beeroкратия», «Ваще огонь», «Чиполучо», «Чайхана Зира», «Кембридж», «Бенджамин», «Пряный Барашек» и Robbi.

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