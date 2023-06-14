Бизнесмен купил 20 тонн сахара у мошенника и потерял более 1 млн рублей в Самаре

После совершения операций лже-продавец перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Самара 48-летний местный житель, который является индивидуальным предпринимателем, приобрел сахар у мошенника и потерял более одного миллиона рублей.

— Мужчина увидел на сайте в интернете объявление о продаже большого количества сахара по оптовой цене, связался с продавцом и обсудил доставку и оплату товара, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате бизнесмен приобрел 20 тонн сахара и перечислил за покупку незнакомому продавцу больше миллиона рублей. Спустя время мужчина так и не дождался своего оплаченного товара.

После совершения операций лже-продавец перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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