Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре в июне 2023

На втором месте оказалась вакансия инженера-электроника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня в Самаре. Возглавила рейтинг вакансия заместителя руководителя по подбору персонала с опытом работы от 3-х лет. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

На втором месте оказалась вакансия инженера-электроника, такому специалисту обещают оплату от 80 тысяч рублей и премии. А вот руководителю отдела персонала в компании по применению комплекса технологий и сопутствующих им химических реагентов в технологических процессах нефтедобычи предлагают от 80 тысяч рублей и полис ДМС.

Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий июня вошла вакансия главного инженера проекта по строительству объектов энергетики (от 70 тысяч рублей) и менеджера по логистике (от 70 тысяч рублей и корпоративная скидка на изучение английского языка).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.