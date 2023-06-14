Мотоциклист влетел в грузовик на ул. Мичурина в Самаре 14 июня 2023

В аварии пострадал 49-летний водитель "железного коня" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в среду, 14 июня 2023 года, на улице Мичурина в Самаре произошло серьезное ДТП. В 8:30 прямо на трамвайных путях столкнулись грузовик и мотоцикл. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 49-летний байкер. Мужчина, двигаясь в направлении улицы Клинической, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Газон». Последним управлял 28-летний молодой человек. В момент ДТП он поворачивал налево во двор.

В результате случившегося пострадал водитель мотоцикла. Его увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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