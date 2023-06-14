44 дома планируется снести в Промышленном районе Самары

Начальная цена контракта составляет 12,6 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары три участка общей площадью 16,92 гектара отдадут под комплексное развитие территорий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Власти объявили аукцион на заключение договора. Речь идет об участках площадью 7,14 га в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской; площадью 7,69 га в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы и Краснодонской; площадью 2,09 га в границах улиц Краснодонской и Свободы, а также переулка Юрия Павлова.

На первом участке планируется снести 17 домов, на втором – 18 домов, на третьем – 9 домов. Начальная цена контракта составляет 12,6 миллионов рублей. Шаг аукциона составит 632 366 рублей.

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