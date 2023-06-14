Футболист умер во время матча в Самарской области 13 июня 2023

Точная причина смерти молодого человека пока неизвестна / Фото: vk.com/fcsport63

Во вторник, 13 июня 2023 года, на стадионе «Труд» в Тольятти произошло ЧП. Там во время матча ТФЛ умер футболист — капитан команды «Хали-Гали» Глеб Березовский. Об этом сообщили в соцсетях представители Тольяттинской футбольной лиги.

— Скончался Глеб Березовский. Во время матча ему стало плохо. О точны причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, — говорится в сообщении.

Насколько известно, во время игры футболист заменился, после чего упал на газон и скончался. Ему было 29 лет.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Глеба Березовского.

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