Волга аномально прогрелась в Самарской области в начале июня 2023 года

В первой декаде июня 2023 года Волга прогрелась до рекордных значений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волга в Самарской области вновь прогрелась до рекордных температур. Превышения многолетних показателей в первой декаде июня 2023 года зафиксировали как у берегов Самары, так и Тольятти. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, температура воды в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти в начале лета достигла 19,4 градуса. Это на 3 градуса выше нормы. А вода в Саратовском водохранилище в районе Самары прогрелась до 16,6 градуса. Это на 1,3 градуса выше нормы.

Отметим, в последние дни в Самарской области установилась прохладная и дождливая погода. Однако скоро в регион должно вернуться летнее тепло. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на этой неделе. По их данным, в левобережных районах губернии она превысит отметку в 30 градусов.

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