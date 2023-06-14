Тридцатиградусная жара вернется в Самарскую область до 16 июня 2023 года

В течение трех рабочих дней в Самарской области будет держаться по-летнему теплая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область на этой неделе вернется жара. Температура воздуха поднимется до 30 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- На этой неделе погоду будет формировать циклон, центр которого сместится с района Астрахани в северо-восточном направлении. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможен град. Температура воздуха повысится. В левобережных районах она превысит отметку в 30 градусов, - рассказали синоптики.

В среду, 14 июня 2023 года, местами в Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Воздух прогреется до +23...+28 градусов. В четверг, 15 июня, тоже будет пасмурно и дождливо. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Температура воздуха составит +24...+29 градусов. В пятницу, 16 июня, в регионе ожидается аналогичная погода.

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