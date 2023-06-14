Более 70 изменений внесли в народную программу «Единой России»

В Самарской области все объекты, включенные в народную программу, находятся на контроле депутатов и общественности / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление еще двух: «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Новые положения расширяют программу капремонта, которую реализуют в школах, на колледжи и техникумы; ускоряют внедрение телемедецинских технологий; обеспечивают модернизацию детских оздоровительных лагерей, а также распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

Реализуют народную программу и в Самарской области. Все объекты, включенные в нее, находятся на контроле депутатов и общественности. В регионе уже благоустроили 318 дворов и 141 общественное пространство, а также завершили капремонт в 22 школах.

- За прошлый месяц депутаты побывали на многих объектах народной программы. В Новокуйбышевске мы проверили ход строительства и ремонта важных соцобъектов, в том числе СОШ № 7, где учли предложения и родителей, и учеников. Эту школу можно ставить в пример. Каждая деталь проработана, каждое решение продумано, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Напомним, народная программа включает 294 положения. Их планируется реализовать с 2021-го по 2025 год. В формировании документа приняли участие более 2,5 млн жителей страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал