В Самаре обсудят безопасность во время отдыха у воды летом 2023 года

Специалисты расскажут, как безопасно отдыхать у воды с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 июня, в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда — Самара» (ул. Лесная, 9) состоится пресс-конференция на тему «Безопасность на воде-2023». Начало — в 15:00. К участию приглашаются представители СМИ.

В роли спикеров выступят начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова и врио уполномоченного по правам ребенка в регионе Марина Тарасова. Они расскажут, какие опасности сейчас скрывает вода, что нужно помнить при отдыхе на воде с ребенком, как действовать в экстренных ситуациях и где можно безопасно купаться.

Также в рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы: статистика происшествий на водных объектах в Самарской области, самые распространенные причины гибели людей, количество происшествий с участием маломерных судов и др.

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