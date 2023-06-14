Рынок привлеченных средств может приблизиться к 40 трлн рублей в 2023 году

По итогам первого полугодия объем классических пассивов физлиц в российских банках составит 37,8 трлн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может вырасти на 7,8% и составить около 39,5 трлн рублей. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По прогнозам финансовой организации, по итогам первого полугодия объем классических пассивов физлиц составит 37,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 3% с начала года. Всего на текущих счетах в российских банках по итогам 2023-го будет храниться около 16,1 трлн рублей. Рост продемонстрируют общие рублевые вложения: за год их объем увеличится на 11,7% и превысит 36,5 трлн рублей. Одновременно продолжит снижаться портфель валютных депозитов, а долю доллара и евро будет замещать китайский юань.

– В этом году рынок характеризуется стабилизацией ставок. Сберегательные инструменты по-прежнему востребованы россиянами. Драйверами рынка привлечения выступают социальные зачисления и индексация заработных плат. Во втором полугодии, по нашей оценке, рынок будут подогревать ожидаемое увеличение доходности по вкладам и накопительным продуктам и постепенное возвращение рублевой наличности на банковские счета по мере улучшения экономической ситуации, – прокомментировал Анатолий Печатников.

Он добавил, что в 2023 году банки сосредоточатся на развитии накопительных счетов. Ожидается, что доля «длинных» рублевых вкладов вырастет с 33,3% до 40%. Через два года этот показатель может приблизиться уже к 50%. Анатолий Печатников отметил, что это будет соответствовать докризисному уровню начала 2022 года.

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