Самарцам везет в лотереях от «Столото»: ветеринарный врач купила билет за 100 рублей и выиграла 3,7 миллиона

Фото предоставлено пресс-службой СТОЛОТО.

По данным «Столото», крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, на сегодняшний день в России насчитывается более 8 000 лотерейных миллионеров. Еженедельно в лотереи от «Столото» в среднем 20 человек выигрывают от 1 млн рублей и более. Среди таких счастливчиков часто оказываются жители Самарской области.

Только за 2022 год 2 842 697 билетов, купленных в Самаре и Самарской области, стали счастливыми для своих обладателей. Совокупный выигрыш по ним составил 669 427 257 рублей. За прошлый год благодаря лотереям от «Столото» 17 участников из региона стали лотерейными миллионерами, еще 8 человек выиграли призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В 2023 году ряды победителей из Самарской области продолжают пополняться новыми миллионерами. В числе самых удачливых оказалась ветеринарный врач из Самары Юлия Хамцова*.

Юлия Хамцова из Самары приобрела лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» на 537-й тираж государственной «Жилищной лотереи» и выиграла 3 750 000 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СТОЛОТО.

О государственных лотереях, распространяемых «Столото», девушка узнала два года назад, когда увидела рекламу по телевизору. По словам Юлии, она всегда радовалась любому выигрышу, ведь участие для нее — приятное времяпрепровождение. Судьбоносный билет девушка приобрела наугад, прислушавшись к интуиции.

— Узнала о своей победе утром. Я пекла блины на завтрак, когда на телефон поступило новое уведомление. Разблокировав телефон, увидела СМС-оповещение о выигрыше от «Столото». Тут же зашла в мобильное приложение. В тот момент я напрочь забыла про блины! — рассказывает Юлия.

На выигранные средства победительница отремонтирует автомобиль и покроет ипотеку. Жительница Самары — ветеринарный врач. Юлия несколько лет проработала фтизиатром, после чего решила лечить и животных. Дома у девушки две собаки и кошка.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.

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