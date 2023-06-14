Выдача ипотечных кредитов может вырасти на 46% в 2023 году

В этом году финансовая организация намерена выдать ипотечные кредиты на 3,8 трлн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году выдача ипотечных кредитов в России может вырасти на 46%. Такой прогноз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

В этом году финансовая организация намерена выдать ипотечные кредиты на 3,8 трлн рублей. Это больше, чем в 2022-м. Тогда россиянам предоставили ипотечные кредиты на 2,6 трлн рублей.

— Мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023-м. Если говорить о количестве, то в этом году мы ожидаем выдачи около 1,2 млн кредитов. Это рост на 43% в сравнении с 2022 годом, когда было выдано 822,5 тысяч ипотек, — отметил Кирилл Царев.

По прогнозам банка, темпы роста ипотечного портфеля жилищных кредитов за 2023 год составят 25%. Для сравнения: показатель прошлого года — 18%.

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