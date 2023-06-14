Антитравматическое покрытие появится на скейт-площадке в Струковском саду Самары

Работы планируется завершить в течение двух недель. Фото: администрация Самары

В Струковском саду Самары на скейт-площадке появятся «зеленые островки безопасности» – современное антитравматическое покрытие. Об этом сообщили в городской администрации.

Решение об обновлении было принято в этом году. Работники снимут искусственное покрытие, уберут грунт до основания, заложат каркас из арматуры и зальют решетки бетоном.

Сверху специалисты нанесут современное резиновое антитравматическое покрытие. Отмечается, что в целях безопасности доступ к скейт-площадке будет закрыт. Работы планируется завершить в течение двух недель.

Напомним, скейт-площадка появилась в 2018 году. Ежедневно специалисты МАУ «Парки Самары» следят за состояние площадки.

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