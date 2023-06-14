Самолет рейса Москва – Актау вынужденно сел в Самаре из-за возгорания

На борту находилось 85 человек, опасных грузов не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, днем самолету, летевшему из Москвы в Актау, пришлось вынужденно приземлиться в самарском аэропорту Курумоч. Все дело в возгорании грузового отсека. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 15:08 по самарскому времени в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. Сработала индикация «Пожар переднего грузового отсека», — говорится в сообщении.

Капитан воздушного судна объявил сигнал «Бедствие» и принял решение о незапланированной посадке. В результате самолет благополучно сел на аэродроме Самары в 15:27. На борту находилось 85 человек. Транспортная прокуратура сейчас проводит по факту случившегося проверку.

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