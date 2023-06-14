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НовостиОбщество14 июня 2023 10:32

В Самарской области за год выросла зарплата строителей

Специалисты провели исследование
Алена ПРОВКИНА
Зарплаты для специалистов увеличились

Зарплаты для специалистов увеличились

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложения в сфере строительства увеличились. Специалисты проанализировали данные за год.

По информации сервиса Зарплата.ру, по итогам мая зарплатные предложения для строителей выросли на 18%. Наибольший скачок наблюдается у бетонщиков (от +30% - до 97 тысяч рублей), арматурщиков (+27% - до 90 тысяч рублей), руководителей строительных проектов (+25% - до 100 тысяч рублей), у сварщиков (+12% - до 80 тысяч рублей).

Помимо этого, специалисты отмечают рост спроса практически на все рабочие специальности в строительстве. Одна из причин связана с демографической ситуацией. На рынок труда не выходит нужное количество молодых работников.