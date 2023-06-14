Каждый третий житель Самары готов пересесть на автомобиль с пробегом

Самым большим авторитетом у самарских автолюбителей пользуются японские бренды (60%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Группы Ренессанс страхование и Автотеки, каждый третий житель Самары готов выбрать автомобиль с пробегом, наибольшее доверие на вторичном рынке вызывают японские, немецкие и корейские автомобили.

Выбирая машины с пробегом, 29% самарцев готовы закрыть глаза на цену автомобиля, 27% устроит долгое ожидание запчастей, а 24% готовы даже переплатить за бренд. А вот значительно меньшее число автолюбителей готовы согласиться на высокую стоимость запчастей для определенной модели (5%) и возможных проблем с ремонтом (5%).

Всего 69% жителей областного центра волнует наличие гарантии у машины, в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет. Доверие к автомобилю с пробегом зависит также от марки машины.

У самарских автолюбителей наибольшим авторитетом пользуются японские бренды (60%), далее по популярности идут немецкие (49%) и корейские автомобили (29%).

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