Глава СК России заинтересовался делом о падении балок на авто с ребенком в Самаре

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на стройплощадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с участием 7-летней девочки в Самаре. Малышка пострадала из-за падения балок со строящегося здания. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Все случилось на улице Советской Армии в марте 2022 года. На автомобиль местной жительницы упали балки со строящегося здания. В тот момент в салоне находилась ее 7-летняя дочь. Девочка получила серьезные травмы.

Насколько известно, работы на объекте проводили сотрудники ООО «Строительная компания «Лидер». В СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Однако до сих пор к ответственности за происшествие никто не привлечен.

Самарчанка обратилась в приемную главы СК России и попросила разобраться в ситуации. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Марата Галиханова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

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