В Самарской области высокий риск возникновения лесных пожаров с 15 по 19 июня

Жителям рекомендуют не заходить в лес Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о высокой пожарной опасности в лесах. В регионе объявлен желтый уровень опасности с 15 по 19 июня 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии установится сухая жаркая погода, из-за чего возрастет риск природных пожаров. Частой причиной возникновения возгораний становится человеческая халатность. Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Сотрудники МЧС России по региону рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костров на территориях, граничащих с лесными участками, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички или сигареты.